﻿ Французские "желтые жилеты" вышли на очередную акцию протеста, Mixnews.lv

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Участники французского движения "желтых жилетов" вновь вышли сегодня на улицы городов страны для проведения 14-й акции протеста, сообщают СМИ из разных регионов Франции.

Группы манифестантов собрались утром на подходах к парижской Триумфальной арке. Сообщения о действиях "желтых жилетов" поступают также из Руана, Гавра, Страсбурга, других городов. В известных мощными акциями "желтых жилетов" Бордо и Тулузе манифестации запланированы на вторую половину дня.

Участники протеста в Париже скандировали: "Эммануэль Макрон, мы придем за тобой к тебе".

Серьезных стычек с полицией пока не отмечено, но акция проходит под надзором усиленных подразделений жандармерии.

Начавшиеся с протеста против повышения цен на горючее они быстро переросли в борьбу против бедности в целом, а затем появились требования политического характера от введения прямой демократии до отставки президента Макрона, которого наиболее нуждающаяся часть населения считает президентом, действующим в интересах богатейших кругов страны.

Комментаторы, между тем, указывают на проявления "усталости" движения и ослабление мобилизации. Последние социологические опросы впервые показали, что большинство французов - около 56% - хотели бы прекращения действий этого движения.

Источники: Интерfaкс