﻿ Сестра Бориса Джонсона разделась в прямом эфире, Mixnews.lv

Сестра Бориса Джонсона разделась в прямом эфире (1)
В мире | 16 февраля 2019 года, 21:43
Журналистка и сестра Бориса Джонсона, который ранее занимал пост министра иностранных дел Великобритании, Рейчел разделась в прямом эфире телеканала Sky News.
Ведущая рассказала о преподавателе Кембриджского университета Виктории Бейтман, которая устроила «голый протест» в эфире, чтобы привлечь внимание к теме брексита.
Как отметила журналистка, в настоящее время, обсуждая брексит, трудно сделать так, чтобы твой голос был услышан.
«Ощущение, что мы достигли точки насыщения», — отметила Рейчел Джонсон.
Она последовала примеру Виктории и обнажилась в прямом эфире.
Ранее королева Британии Елизавета II на фоне ситуации с брекситом призвала граждан уважать различные позиции по данному вопросу и постараться найти точки соприкосновения.
Источник: RT
Семья Джонсонов наверное жертвы инцеста ,братишка отжигает ,сестренка тоже не промах ,а фейсы у обоих скорее идиотские чем смешные.
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