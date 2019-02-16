﻿ Сестра Бориса Джонсона разделась в прямом эфире, Mixnews.lv

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Сестра Бориса Джонсона разделась в прямом эфире (1)

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В мире | 16 февраля 2019 года, 21:43

Журналистка и сестра Бориса Джонсона, который ранее занимал пост министра иностранных дел Великобритании, Рейчел разделась в прямом эфире телеканала Sky News.

Ведущая рассказала о преподавателе Кембриджского университета Виктории Бейтман, которая устроила «голый протест» в эфире, чтобы привлечь внимание к теме брексита.

Как отметила журналистка, в настоящее время, обсуждая брексит, трудно сделать так, чтобы твой голос был услышан.

«Ощущение, что мы достигли точки насыщения», — отметила Рейчел Джонсон.

Она последовала примеру Виктории и обнажилась в прямом эфире.

Ранее королева Британии Елизавета II на фоне ситуации с брекситом призвала граждан уважать различные позиции по данному вопросу и постараться найти точки соприкосновения.

Источник: RT

Комментарии 1
вова3 часа назад
Семья Джонсонов наверное жертвы инцеста ,братишка отжигает ,сестренка тоже не промах ,а фейсы у обоих скорее идиотские чем смешные.
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