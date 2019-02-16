﻿ В Санкт-Петербурге в здании университета обрушилась крыша, Mixnews.lv

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В Санкт-Петербурге в здании Исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики рухнули перекрытия на пяти этажах. Под завалами могут находиться люди. Обрушение произошло во время учебного процесса. Студентов и преподавателей эвакуировали – это около 60 человек. Часть людей оказались запертыми в помещениях, сообщает "Фонтанка".

Обстоятельства инцидента изучит Следственный комитет, который возбудил дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ".

Здание Императорского коммерческого училища на улице Ломоносова, дом 9, было построено еще в первой половине XIX века.

Источник: Радио Свобода

Фото: vk.com/spb_today