﻿ В Париже эвакуированы 1600 человек из-за бомбы времен Второй мировой войны, Mixnews.lv

В Париже эвакуированы 1600 человек из-за бомбы времен Второй мировой войны (4)

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В мире | 17 февраля 2019 года, 13:55

Мэр Парижа Анн Идальго сообщила об эвакуации 1600 жителей на севере города из-за разминирования бомбы времен Второй мировой войны.

"Сегодня утром рядом с жителями Порт-де-ла-Шапель. По причине обезвреживания бомбы Второй мировой войны 1600 человек эвакуированы из этого квартала", - написала мэр в своём микроблоге в Twitter.

Она отметила, что эвакуация происходит в сопровождении муниципальных служб.

Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Комментарии 4
ы1 час назад
засохни плесень..
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Muslim Ar-Rusi1 час назад
Ждем, когда запрещенные возьмут на себя ответственность :D
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Саня2 часа назад
Ну а пока здесь каждодневно взрывается мой порядком уже разъезженный пукан
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