﻿ В Париже эвакуированы 1600 человек из-за бомбы времен Второй мировой войны, Mixnews.lv

В Париже эвакуированы 1600 человек из-за бомбы времен Второй мировой войны (4)
В мире | 17 февраля 2019 года, 13:55
Мэр Парижа Анн Идальго сообщила об эвакуации 1600 жителей на севере города из-за разминирования бомбы времен Второй мировой войны.
"Сегодня утром рядом с жителями Порт-де-ла-Шапель. По причине обезвреживания бомбы Второй мировой войны 1600 человек эвакуированы из этого квартала", - написала мэр в своём микроблоге в Twitter.
L'opération d'évacuation des habitants de la #PorteDeLaChapelle se poursuit dans le calme. Avec @Anne_Hidalgo @EricLejoindre nous sommes venus remercier toutes celles et ceux qui sont sur le pont ce matin ! pic.twitter.com/iL2IDwHFuZ— Colombe Brossel (@cbrossel) February 17, 2019
Она отметила, что эвакуация происходит в сопровождении муниципальных служб.
Источник: РИА Новости
Фото: pixabay.com
засохни плесень..
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Ждем, когда запрещенные возьмут на себя ответственность :D
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Ну а пока здесь каждодневно взрывается мой порядком уже разъезженный пукан
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