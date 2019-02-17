﻿ В Париже эвакуированы 1600 человек из-за бомбы времен Второй мировой войны, Mixnews.lv

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Мэр Парижа Анн Идальго сообщила об эвакуации 1600 жителей на севере города из-за разминирования бомбы времен Второй мировой войны.

"Сегодня утром рядом с жителями Порт-де-ла-Шапель. По причине обезвреживания бомбы Второй мировой войны 1600 человек эвакуированы из этого квартала", - написала мэр в своём микроблоге в Twitter.

L'opération d'évacuation des habitants de la #PorteDeLaChapelle se poursuit dans le calme. Avec @Anne_Hidalgo @EricLejoindre nous sommes venus remercier toutes celles et ceux qui sont sur le pont ce matin ! pic.twitter.com/iL2IDwHFuZ — Colombe Brossel (@cbrossel) February 17, 2019

Она отметила, что эвакуация происходит в сопровождении муниципальных служб.

Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com