﻿ В Дании полиция объявила в розыск кенгуру, Mixnews.lv

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Полиция датского региона Южная Ютландия разыскивает сбежавшего из частного дома кенгуру, сообщили в воскресенье представители правоохранительных органов.

"Мы разыскиваем кенгуру, принадлежащего частному лицу и сбежавшего из дома в районе Остер Линдет", — говорится в сообщении в Twitter.

Hvis du mener, at du har set en kænguru omkring Øster Linnet v/Rødding, kan den være god nok. Vi efterlyser en privatejet Wallaby kænguru, der er undsluppet fra bopælen i Øster LIndet. #politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) February 16, 2019

Полиция просит жителей сообщать им, если они заметят сбежавшее животное.

"С большой долей вероятности это будет именно то, которое мы разыскиваем", — цитирует представителя датской полиции Хенрика Сондерскова (Henrik Sønderskov) Sveriges Radio.

Отмечается, что животное находится на свободе с вечера субботы.

Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com