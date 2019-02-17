﻿ В Дании полиция объявила в розыск кенгуру, Mixnews.lv

В Дании полиция объявила в розыск кенгуру

фото

В мире | 17 февраля 2019 года, 14:36

Полиция датского региона Южная Ютландия разыскивает сбежавшего из частного дома кенгуру, сообщили в воскресенье представители правоохранительных органов.

"Мы разыскиваем кенгуру, принадлежащего частному лицу и сбежавшего из дома в районе Остер Линдет", — говорится в сообщении в Twitter.

Полиция просит жителей сообщать им, если они заметят сбежавшее животное.

"С большой долей вероятности это будет именно то, которое мы разыскиваем", — цитирует представителя датской полиции Хенрика Сондерскова (Henrik Sønderskov) Sveriges Radio.

Отмечается, что животное находится на свободе с вечера субботы.

Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Комментарии