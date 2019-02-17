﻿ В Солсбери неизвестные вывесили флаг России на соборе, Mixnews.lv

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Неизвестные водрузили российский флаг на строительных лесах вокруг Солсберийского собора утром в воскресенье, 17 февраля. Полотнище провисело не менее часа.

Флаг России, вывешенный на северной стороне здания, заметили на рассвете, сообщила радиостанция Spire FM. В Солсбери солнце взошло в 7:17 по местному времени. По всей видимости, флаг появился там ночью.

Очевидец Ли Мартин рассказал BBC, что увидел флаг размером примерно 10 на 7 метров рано утром.

@BBCBreaking @journalupdate @SpireFM How dare some stupid fool disrespect our city. After everything this city has got through it does not need this. #salisbury #youwontbringusdown pic.twitter.com/y30vESR7gA — Lee Martin (@lmjm12) February 17, 2019

В 8:30 утра флаг убрали, уточнили в пресс-службе собора. В полиции графства Уилтшир заявили, что пока рано судить, есть ли в произошедшем состав преступления - полицейские изучают записи с камер видеонаблюдения.

Настоятель собора Николас Попадопулос назвал появление российского флага "выдающейся глупостью".

"Это... принижает огромные личные трагедии и ущерб, нанесенный Солсбери беспрецедентными атаками нервно-паралитическим веществом в прошлом году", - добавил священник.

"К счастью, его уже убрали. Какая глупая выходка - издеваться над серьезными событиями, которые пережил в прошлом году Солсбери", - написал член британского Парламента Джон Глен, избранный от Солсбери.

Thankfully it has been removed now - what a stupid stunt - mocking the serious events sadly experienced in Salisbury last year https://t.co/eDUBFhuOT4 — John Glen MP (@JohnGlenUK) February 17, 2019

Собор получил известность на фоне скандала с отравлением экс-сотрудника спецслужб Сергея Скрипаля в Солсбери прошлой весной. Двое россиян, которых британская полиция назвала подозреваемыми в этом преступлении, заявили в эфире телеканала RT, что целью их поездки был как раз "Солсберецкий собор".

Скрипали прошли длительное лечение, и их жизни удалось спасти. Однако у инцидента были и другие, более трагические последствия. 30 июня в городе Эймсбери неподалеку от Солсбери были госпитализированы 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджесс.

Позднее выяснилось, что они подверглись воздействию вещества той же группы, что было использовано для отравления Скрипалей. Дон Стерджесс скончалась 8 июля.

Собор в Солсбери был построен в XIII-XIV веках и является популярной туристической достопримечательностью в Британии. Там хранится копия Великой хартии вольностей (Magna Carta). Осенью 2018 года ее пытались украсть.

Источник: BBC News