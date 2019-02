﻿ Трамп попросил Европу забрать более 800 боевиков "Исламского государства", Mixnews.lv

В мире |

Президент США Дональд Трамп обратился к партнерам Вашингтона в Европе с просьбой принять сотни боевиков террористической организации "Исламское государство", захваченных американскими вооруженными силами в ходе операции в Сирии. Соответствующую запись он разместил в воскресенье, 17 февраля, в Twitter.

"США просят Великобританию, Францию, Германию и других европейских союзников забрать свыше 800 боевиков ИГ, захваченных в Сирии, и отдать их под суд. Халифат вскоре падет. В противном случае не произойдет ничего хорошего - нам придется отпустить их на свободу", - сообщил Трамп.

The United States is asking Britain, France, Germany and other European allies to take back over 800 ISIS fighters that we captured in Syria and put them on trial. The Caliphate is ready to fall. The alternative is not a good one in that we will be forced to release them........