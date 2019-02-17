﻿ Трамп попросил Европу забрать более 800 боевиков "Исламского государства", Mixnews.lv

Трамп попросил Европу забрать более 800 боевиков "Исламского государства" (9)

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В мире | 17 февраля 2019 года, 17:28

Президент США Дональд Трамп обратился к партнерам Вашингтона в Европе с просьбой принять сотни боевиков террористической организации "Исламское государство", захваченных американскими вооруженными силами в ходе операции в Сирии. Соответствующую запись он разместил в воскресенье, 17 февраля, в Twitter.

"США просят Великобританию, Францию, Германию и других европейских союзников забрать свыше 800 боевиков ИГ, захваченных в Сирии, и отдать их под суд. Халифат вскоре падет. В противном случае не произойдет ничего хорошего - нам придется отпустить их на свободу", - сообщил Трамп.

По его утверждению, Вашингтон не хотел бы, чтобы джихадисты наводнили Европу.

"Мы так много всего делаем и тратим столько ресурсов. Теперь пора другим подключиться и выполнить ту работу, которую они в состоянии осуществить", - резюмировал Трамп, подтвердив в заключение, что ВС США уходят из Сирии.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ номинировал Трампа на соискание Нобелевской премии мира "за вклад в денуклеаризацию Корейского полуострова и поддержание мира в Азиатско-Тихоокеанском регионе".

Источник: Deutsche Welle

Фото: flickr.com/gageskidmore/

Комментарии 9
Так2 часа назад
Много денег, вложили в их обучение, что казнить нелюдей жалко?
Или перед бюджетом нельзя отчитаться, за бесцельно потраченные средства?
2
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Ой не могу!2 часа назад
А у себя приютить,сей контингент,слабо?Снова гейропии подляну строишь?
2
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Какие сказки?1 час назад
Это слова, американского госсекретаря, а вы с луны свалились?
Всем давно известно, кто и зачем, сформировал, обучил и финансировал иг.
1
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