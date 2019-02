﻿ В Лондоне вандалы осквернили памятник на могиле Карла Маркса, Mixnews.lv

В мире |

Памятник на могиле немецкого социолога и экономиста Карла Маркса (Karl Marx) на Хайгейтском кладбище в Лондоне осквернили второй раз за две недели.

Как передало агентство Press Association в ночь на воскресенье, 17 февраля, на мраморном пьедестале появились сделанные красной краской надписи -"мемориал Холокосту большевиков", "архитектор геноцида", "доктрина ненависти" и "террор + тирания".

В некоторых местах каменная поверхность постамента была повреждена. Полиция начала поиск возможных свидетелей акта вандализма.

На неофициальной странице Хайгейтского кладбища в Twitter, кураторы объекта написали: "Бессмысленно, глупо, невежественно. Что бы вы ни думали о наследии Маркса, не следовало заявлять об этом таким образом".

Vandals back at Marx Memorial, Highgate Cemetery. Red paint this time, plus the marble tablet smashed up. Senseless. Stupid. Ignorant. Whatever you think about Marx's legacy, this is not the way to make the point. pic.twitter.com/hGKBMYGWNy