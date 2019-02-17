﻿ В Лондоне вандалы осквернили памятник на могиле Карла Маркса, Mixnews.lv

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В Лондоне вандалы осквернили памятник на могиле Карла Маркса (3)

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В мире | 17 февраля 2019 года, 20:37

Памятник на могиле немецкого социолога и экономиста Карла Маркса (Karl Marx) на Хайгейтском кладбище в Лондоне осквернили второй раз за две недели.

Как передало агентство Press Association в ночь на воскресенье, 17 февраля, на мраморном пьедестале появились сделанные красной краской надписи -"мемориал Холокосту большевиков", "архитектор геноцида", "доктрина ненависти" и "террор + тирания".

В некоторых местах каменная поверхность постамента была повреждена. Полиция начала поиск возможных свидетелей акта вандализма.

На неофициальной странице Хайгейтского кладбища в Twitter, кураторы объекта написали: "Бессмысленно, глупо, невежественно. Что бы вы ни думали о наследии Маркса, не следовало заявлять об этом таким образом".

В предыдущий раз монумент осквернили 5 февраля. Злоумышленники, предположительно, использовали молоток, которым нанесли удары по мраморной плите.

**Памятник Карлу Марксу - под охраной государства **

Хайгейтское кладбище - одно из самых известных кладбищ викторианской эпохи в Англии. Оно расположено в лондонском районе Камден.

Могила Маркса и его супруги Женни находится в восточной части кладбища. Установку мемориала там профинансировала Коммунистическая партия Великобритании. Под бронзовым бюстом размещен пьедестал, на котором выбиты цитаты из произведений философа, в частности, слова, которыми оканчивается написанный им "Манифест Коммунистической партии": "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!"

Памятник относится к "первому классу архитектурных сооружений", охраняемых государством и "представляющих особый интерес".

Карл Маркс скончался в Лондоне 14 марта 1883 года на 65-м году жизни.

Источник: Deutsche Welle

Фото: flickr.com/Jeremy Gaunt

Комментарии 3
Latviešu Patriots1 час назад
Vispār es neatbalstu vandālismu, taču šinī gadījumā.. Bez Marksa darbiem nebūtu bijis ne Ļenins, ne Staļins! Markss sāka sarkano sērgu, kas cilvēcei nesuši tik daudz upuru!
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Саня2 часа назад
Та же рука, что повесила тряпку на собор.
"Чтобы два раза не ездить"(с)
3
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Patriot2 часа назад
Piemineklus var pàrvietot vai novàkt, bet demolèt un àrdìt tos nevajadzètu.
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