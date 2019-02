﻿ Бобслеисты из Монако чуть не сбили человека на трассе во время Кубка мира, Mixnews.lv

В мире |

Бобслеисты из Монако едва не сбили человека на этапе Кубка мира в американском Лейк-Плэсиде.

Работник трассы оказался на пути экипажа во время заезда. В последний момент мужчина успел перескочить через борт и избежать столкновения.

Close call in Lake Placid!



A track worker didn’t know the flipped Monaco car had turned back upright. He jumped off the track just in the nick of time.



More on bobsleigh: https://t.co/00wD6gaCF8 pic.twitter.com/IkHBiUz3Xa