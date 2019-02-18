﻿ СМИ сообщили об ухудшении здоровья Скрипаля, Mixnews.lv

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Состояние здоровья бывшего полковника ГРУ и британского агента Сергея Скрипаля ухудшилось, ему оказывают медицинскую помощь у него дома. Об этом в воскресенье, 17 февраля, пишет издание The Sunday Times, ссылаясь на источники в британских спецслужбах.

"Никто не знает, что его ждет, поскольку о долгосрочном воздействии нервно-паралитических веществ известно очень мало", - отметил источник.

Нервно-паралитическое вещество "Новичок", которым был отравлен Скрипаль, по словам врачей, может действовать даже после вывода его из организма.

"Само вещество, вероятно, подлежит распаду и покинет организм, но эффект от него может быть долгосрочным", - заявил научный сотрудник Ноттингемского университета Уэйн Картер.

Между тем утром 17 февраля неизвестные вывесили российский флаг на собор в Солсбери, где до отравления жил Сергей Скрипаль. Офицеры ГРУ Анатолий Чепига и Александр Мишкин, которых британские власти считают непосредственно причастными к отравлению Скрипалей, в своем интервью заявили, что приехали в Солсбери посмотреть на знаменитый собор.

Отравление бывшего агента Скрипаля

Сергей Скипаль и его дочь Юлия были отравлены в марте 2018 года. Как полагает британское следствие, два агента российской разведки, прибывшие в Великобританию по фальшивым документам, нанесли яд на дверную ручку дома Скрипаля.

Еще одной жертвой отравления тем же веществом в конце июня 2018 года стала гражданка Великобритании Дон Стерджес. Предположительно яд, которым она отравилась, находился во флаконе из-под духов. Российская сторона отрицает любую причастность к обоим случаям отравления.

Источник: Deutsche Welle