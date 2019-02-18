﻿ СМИ сообщили об ухудшении здоровья Скрипаля, Mixnews.lv

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СМИ сообщили об ухудшении здоровья Скрипаля (14)

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В мире | 18 февраля 2019 года, 07:38

Состояние здоровья бывшего полковника ГРУ и британского агента Сергея Скрипаля ухудшилось, ему оказывают медицинскую помощь у него дома. Об этом в воскресенье, 17 февраля, пишет издание The Sunday Times, ссылаясь на источники в британских спецслужбах.

"Никто не знает, что его ждет, поскольку о долгосрочном воздействии нервно-паралитических веществ известно очень мало", - отметил источник.

Нервно-паралитическое вещество "Новичок", которым был отравлен Скрипаль, по словам врачей, может действовать даже после вывода его из организма.

"Само вещество, вероятно, подлежит распаду и покинет организм, но эффект от него может быть долгосрочным", - заявил научный сотрудник Ноттингемского университета Уэйн Картер.

Между тем утром 17 февраля неизвестные вывесили российский флаг на собор в Солсбери, где до отравления жил Сергей Скрипаль. Офицеры ГРУ Анатолий Чепига и Александр Мишкин, которых британские власти считают непосредственно причастными к отравлению Скрипалей, в своем интервью заявили, что приехали в Солсбери посмотреть на знаменитый собор.

Отравление бывшего агента Скрипаля

Сергей Скипаль и его дочь Юлия были отравлены в марте 2018 года. Как полагает британское следствие, два агента российской разведки, прибывшие в Великобританию по фальшивым документам, нанесли яд на дверную ручку дома Скрипаля.

Еще одной жертвой отравления тем же веществом в конце июня 2018 года стала гражданка Великобритании Дон Стерджес. Предположительно яд, которым она отравилась, находился во флаконе из-под духов. Российская сторона отрицает любую причастность к обоим случаям отравления.

Источник: Deutsche Welle

Комментарии 14
Well3 часа назад
Ага. Одни спецслужбы всё знают. Наверняка эти же спецслужбы и замочили дядьку. И сейчас у Терезки Мэй ну очень плохое положение . А потому и дебильные, продажные СМИ активизировались, опять короб брехни своим "союзникам" вылили.
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Дора3 часа назад
Кстати, а чего это МИКС не сообщает, что в Скрипалёво вывесили российский флаг на одном из соборов? Можно было бы развить дискуссию о Петрове и Васечкине во всех подробностях нацистских мозгов.
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Ого го3 часа назад
Клоун ты ебло уже отмыл от ночных оргий?
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