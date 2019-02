﻿ Самый тяжелый китаец за полгода похудел на 142 килограмма, Mixnews.lv

В мире |

Самый тяжелый человек Китая Ван Хаонань за полгода похудел на 142 кг с 334 кг, вырос на несколько см, а его нога уменьшилась на четыре размера. Об этом пишет китайская газета Sing Tao Daily.

По данным издания, 20-летний мужчина принял участие в программе местного медицинского вуза, в рамках которой троим жителям страны бесплатно сделали резекцию желудка. Сообщается, что желудок пациента в результате процедуры сократился на четыре пятых.

