﻿ В центре Донецка произошло три взрыва, Mixnews.lv

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В центре Донецка произошло три взрыва (1)

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В мире | 18 февраля 2019 года, 11:07

В центральной части Донецка произошло два взрыва. Об этом РБК рассказал заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин, не сообщив других подробностей произошедшего.

По предварительным данным, никто в результате взрывов не пострадал. «РИА Новости» со ссылкой на МЧС и МВД ДНР указывает, что в Донецке прогремело три взрыва: два неподалеку от гостиницы, в которой проживают представители специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, а третий — неподалеку от нее, на пустыре.

Донецкое агентство новостей уточняет, что речь идет о гостинице Park Inn. Рядом с ней располагаются администрация главы ДНР, а также другие государственные учреждения. ТАСС со ссылкой на источник в структурах ДНР, в свою очередь, указывает, что взрыв произошел вблизи дома 7 на бульваре Пушкина, где располагаются офисы госструктур республики. Территория дома, указал собеседник агентства, оцеплена.

Представитель силовых структур ДНР в разговоре с журналистами добавил, что причиной взрывов была атака беспилотников украинских силовиков, добавляет «РИА Новости».

«Украинские беспилотники сбросили на центр Донецка три маломощных безоболочных снаряда», — заявил он.

Напомним, 31 августа в результате взрыва в донецком кафе «Сепар» погиб глава ДНР Александр Захарченко. По данным донецких властей, в ночь перед инцидентом в заведение было заложено безоболочное взрывное устройство, которое привели в действие дистанционно. Задержанный в рамках дела мужчина признался в подготовке взрыва в составе смешанной группы диверсантов. В сентябре взрыв в Донецке также проишел на съезде местной компартии, пострадали три человека.

Комментарии 1
Patriot32 минуты назад
Kàrtìba Doneckà un Luhanskà bùs tikai tad, kad tur tiks ievesti NATO miera uzturèsanas spèki, reģions tiks nodots Ukrainas pàrvaldè un tiks tiesàti visi teroristu un bandu barveźi.
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