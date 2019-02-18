﻿ В центре Донецка произошло три взрыва, Mixnews.lv

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В центральной части Донецка произошло два взрыва. Об этом РБК рассказал заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин, не сообщив других подробностей произошедшего.

По предварительным данным, никто в результате взрывов не пострадал. «РИА Новости» со ссылкой на МЧС и МВД ДНР указывает, что в Донецке прогремело три взрыва: два неподалеку от гостиницы, в которой проживают представители специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, а третий — неподалеку от нее, на пустыре.

Донецкое агентство новостей уточняет, что речь идет о гостинице Park Inn. Рядом с ней располагаются администрация главы ДНР, а также другие государственные учреждения. ТАСС со ссылкой на источник в структурах ДНР, в свою очередь, указывает, что взрыв произошел вблизи дома 7 на бульваре Пушкина, где располагаются офисы госструктур республики. Территория дома, указал собеседник агентства, оцеплена.

Представитель силовых структур ДНР в разговоре с журналистами добавил, что причиной взрывов была атака беспилотников украинских силовиков, добавляет «РИА Новости».

«Украинские беспилотники сбросили на центр Донецка три маломощных безоболочных снаряда», — заявил он.

Напомним, 31 августа в результате взрыва в донецком кафе «Сепар» погиб глава ДНР Александр Захарченко. По данным донецких властей, в ночь перед инцидентом в заведение было заложено безоболочное взрывное устройство, которое привели в действие дистанционно. Задержанный в рамках дела мужчина признался в подготовке взрыва в составе смешанной группы диверсантов. В сентябре взрыв в Донецке также проишел на съезде местной компартии, пострадали три человека.