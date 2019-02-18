﻿ Во вторник произойдет суперлуние, Mixnews.lv

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Луна приблизится к Земле на минимальное в 2019 году расстояние во вторник, сообщает российская корпорация по космической деятельности "Роскосмос".

"В ночь на 19 февраля можно наблюдать самую большую Луну 2019 года. Суперлунием называют момент, когда полная Луна подходит к Земле на расстояние ближе 362 тысяч километров, и моменты прохождения перигея и полнолуния отстоят по времени не больше, чем на три дня. Cпутник Земли выглядит на 14% больше и на 30% ярче, чем при прохождении наиболее удалённой точки - апогея", - сообщил "Роскосмос".

Луна обращается вокруг Земли по эллиптической орбите, делая один оборот за месяц. Вследствие этого, раз в месяц Луна бывает на своей орбите на минимальном расстоянии от Земли - такое положение называется перигеем, и на максимальном - апогеем. Из-за эллиптической орбиты Луны расстояние между Землей и Луной меняется от 356 тысяч 400 км до 406 тысяч 700 км.

Источник: Интерfaкс