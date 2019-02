﻿ Facebook заблокировал один из проектов Russia Today, Mixnews.lv

В мире |

Facebook заблокировал страницу англоязычного видеопроекта Russia Today (RT) In the Now. Об этом в Telegram написала главный редактор RT Маргарита Симоньян.

Она связала блокировку страницы с выходом материала CNN о том, что In the Now финансируется из России.

"[CNN] задали вопрос Facebook, мол, как же так — русское вмешательство и вот это все? Facebook тут же нас заблокировал! Не предъявив никаких, что называется, обвинений. При этом правила Facebook мы не нарушали, претензий к нам ни разу не было", — написала Симоньян.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подобные действия Facebook грозят потерей доверия к соцсети. По его мнению, RT должна получить объяснения о причинах блокировки и "отстаивать свои интересы".

"In The Now" делает ведущая RT Анисса Науэй. Маргарита Симоньян утверждает, что у проекта было 2,5 миллиарда просмотров и четыре миллиона подписчиков в facebook.

В материале CNN говорится, что Facebook заблокировал страницу "In the Now" 15 февраля. Соцсеть заявила, что запросит сведения о владельце проекта. CNN отметил, что обычно Facebook не требует предоставлять подобную информацию.

Источник: Meduza

Фото: Pexels.com