﻿ Facebook заблокировал один из проектов Russia Today, Mixnews.lv

Facebook заблокировал один из проектов Russia Today (2)
Facebook заблокировал страницу англоязычного видеопроекта Russia Today (RT) In the Now. Об этом в Telegram написала главный редактор RT Маргарита Симоньян.
Она связала блокировку страницы с выходом материала CNN о том, что In the Now финансируется из России.
"[CNN] задали вопрос Facebook, мол, как же так — русское вмешательство и вот это все? Facebook тут же нас заблокировал! Не предъявив никаких, что называется, обвинений. При этом правила Facebook мы не нарушали, претензий к нам ни разу не было", — написала Симоньян.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подобные действия Facebook грозят потерей доверия к соцсети. По его мнению, RT должна получить объяснения о причинах блокировки и "отстаивать свои интересы".
"In The Now" делает ведущая RT Анисса Науэй. Маргарита Симоньян утверждает, что у проекта было 2,5 миллиарда просмотров и четыре миллиона подписчиков в facebook.
В материале CNN говорится, что Facebook заблокировал страницу "In the Now" 15 февраля. Соцсеть заявила, что запросит сведения о владельце проекта. CNN отметил, что обычно Facebook не требует предоставлять подобную информацию.
Источник: Meduza
Фото: Pexels.com
----------------------------
Вы ж "чебурнет" себе готовите, там и варитесь, в своем, вызывающем "доверие".
Они очень боятся.