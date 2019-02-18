﻿ Британия предложила регулировать Facebook ради борьбы с дезинформацией, Mixnews.lv

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Социальные сети, и в первую очередь Facebook, не способны остановить распространение дезинформации самостоятельно и нуждаются в строгом регулировании. К такому выводу пришел комитет британского парламента, пишет Русская служба BBC.

Комитет по культуре, медиа, спорту и цифровым технологиям обнародовал в понедельник результаты продолжавшегося больше года расследования "Дезинформация и фальшивые новости".

Особое внимание в документе уделяется и лично Марку Цукербергу: парламентарии пришли к выводу, что основатель Facebook не сумел продемонстрировать "лидерство и персональную ответственность" в вопросе распространения фальшивых новостей, а сама компания намеренно и осознанно нарушала законы по защите личных данных и антимонопольное законодательство.

Более того, комитет утверждает, что компания намеренно пыталась ввести в заблуждение парламентариев, предоставляя "неполные, лукавые или вводящие в заблуждение ответы" на запросы членов комитета.

Доклад утверждает, что "демократии угрожает злонамеренный и неослабевающий поток дезинформации и персонализированной "темной рекламы" из неидентифицируемых источников, распространяемый через социальные сети, которыми мы пользуемся ежедневно".

Интернет-гигантов обвиняют в безответственном отношении к защите данных пользователей. Пользуясь своим практически монопольным положением на рынке, они осуществляют давление на мелкие компании, полагающиеся на социальные сети для продвижения своих продуктов, говорится в докладе.

Главным образом расследование было сосредоточено на деятельности Facebook до, во время и после скандала с компанией Cambridge Analytica. Однако парламентарии также изучали, как технологические компании собирают и используют данные пользователей, особенно в политическом контексте.

Фото: flickr.com/rulenumberone2