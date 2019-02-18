﻿ В Амстердаме хотят реформировать квартал Красных фонарей, Mixnews.lv

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Власти Амстердама больше не хотят, чтобы «жрицы любви» были туристической достопримечательностью, и решились на реформирование знаменитого квартала Красных фонарей.

По словам мэра Амстердама Фемке Халсема, превращение проституции в туристическую достопримечательность является «унизительным» и «недопустимым».

Градоначальник заявила, что она хотела бы рассмотреть все варианты реформирования района, чтобы в любом случае изменить нынешний статус-кво, передает Korrespondent.net.

Халсема отметила, что обстоятельства, при которых работницы секс-индустрии должны выполнять свою работу, ухудшились. Растущее число туристов, посещающих «квартал любви», не только мешает девушкам предлагать свои услуги, но и ставит под угрозу их безопасность.

Как подчеркнула мэр, амстердамская традиция открытой проституции «все больше связана с унижением женщин со стороны больших групп туристов».

Фото: Новый мир