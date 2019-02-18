﻿ В интернет попали почти 3 млн разговоров жителей Швеции с врачами, Mixnews.lv

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Около 2,7 млн личных разговоров граждан Швеции с сотрудниками медицинских учреждений попали в открытый доступ в интернет, сообщает издание Computer Sweden.

Уточняется, что в большинстве случаев пациенты звонят, чтобы уточнить детали приема, при этом называют номер социального страхования и другие личные данные.

Издание сообщает, что в интернете оказалось около 170 тысяч часов частных разговоров.

По данным издания, участником инцидента оказалась компания Medicall, базирующаяся в Таиланде. Официальных комментариев от представителей властей или компании не поступало.

Источник: Газета.ru

Фото: pixabay.com