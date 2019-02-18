﻿ Жириновский раскритиковал Лазарева из-за Крыма, Mixnews.lv

Жириновский раскритиковал Лазарева из-за Крыма (3)

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В мире | 18 февраля 2019 года, 18:48

Лидер российской партии ЛДПР Владимир Жириновский обвинил певца Сергея Лазарева в антироссийской позиции по Крыму, пишет Газета.ru.

Причиной конфликта стало интервью, которое Сергей Лазарев дал украинским СМИ в 2014 году. В интервью Лазарев отметил, что для него Крым — это Украина. После выхода материала Лазарев обвинил СМИ в монтаже, и пояснил, что имел в виду то, что ему непривычно осознавать, что Крым стал российской территорией.

В свою очередь Жириновский припомнил этот инцидент, когда комментировал предстоящее выступление Лазарева на «Евровидении».

«Сейчас Евровидение будет в мае в Израиле, кто едет? Лазарев. Что он сказал про Крым? «Крым — это Украина». Выгнать немедленно! Выгнать, чтобы близко не было этого певца», — сказал он.

Жириновский также призвал возбудить несколько уголовных дел в отношении допустивших подобные высказывания.

Фото: ru.wikipedia.org

Комментарии 3
Patriot2 часа назад
Pilnìgi pareizi pateica, Krima ir Ukraina.
6
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Grr36 минут назад
Один паяц раскритиковал другого. Пиздец новость !
1
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Miss Ann Thrope1 час назад
Старый жирный пидор и более молодой смазливый жополиз. «Неприввчно осознавать ему»
Понятно....
6
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