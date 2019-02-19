﻿ Белые медведи покинули архипелаг Новая Земля, Mixnews.lv

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Белые медведи полностью покинули поселок Белушья губа и его окрестности на архипелаге Новая Земля. Об этом ТАСС сообщили в управлении Российского природного надзора по Архангельской области.

В ведомстве рассказали, что за последние сутки в окрестностях поселка не было замечено ни одного медведя, а рядом с другими населенными пунктами животных стало меньше, чем неделю назад.

С 19 февраля на архипелаге снимут режим чрезвычайной ситуации, сказал глава администрации городского округа Новая Земля Жиганша Мусин. По его словам, медведи покинули Новую Землю из-за появления ледяного покрова и действий рабочей группы, которая отгоняет их от поселков. В Росприроднадзоре заявили, что планируют временно усыпить белых медведей, чтобы установить на них датчики, отслеживающие движения.

Большое количество белых медведей начали замечать вокруг населенных пунктов архипелага с декабря. В администрации региона рассказывали, что в районе Белушьей Губы находились 52 медведя. Животные заходили в жилые и служебные помещения и гонялись за людьми. Активисты Всемирного фонда дикой природы (WWF) заявляли, что главная причина нашествия белых медведев — свалка с пищевыми отходами.

Источник: "Дождь"

Фото: pixabay.com