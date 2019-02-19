﻿ Queen выступит на "Оскаре", Mixnews.lv

Queen выступит на "Оскаре"
В мире | 19 февраля 2019 года, 07:38
Американская академия киноискусств проинформировала о том, что во время 91 церемонии вручения "Оскара" состоится выступление британской рок-группы Queen. Об этом сообщается в твиттере организации.
В посте члены академии поприветствовали вокалиста Адама Ламберта и группу Queen, которые выйдут на сцену во время церемонии.
"Это происходит в действительности или это всего лишь фантазия?" — говорится в сообщении.
Источник: Gazeta
Фото: Flickr/Asim Roy