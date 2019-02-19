﻿ Queen выступит на "Оскаре", Mixnews.lv

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Американская академия киноискусств проинформировала о том, что во время 91 церемонии вручения "Оскара" состоится выступление британской рок-группы Queen. Об этом сообщается в твиттере организации.

В посте члены академии поприветствовали вокалиста Адама Ламберта и группу Queen, которые выйдут на сцену во время церемонии.

"Это происходит в действительности или это всего лишь фантазия?" — говорится в сообщении.

Источник: Gazeta

Фото: Flickr/Asim Roy