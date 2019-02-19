﻿ На Трампа подали в суд 16 штатов США, Mixnews.lv

В мире |

Против администрации американского президента Дональда Трампа подали иски 16 штатов США. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на судебные документы.

Согласно имеющейся информации, обращение в суд произошло из-за декларации о чрезвычайном положении, которую Трамп решил использовать для получения 8 млрд долларов на строительство стены на американо-мексиканской границе.

"Коалиция из 16 штатов, включая Калифорнию и Нью-Йорк, в понедельник бросила вызов президенту Трампу в суде", — пишет издание.

Уточняется, что обратившиеся в суд считают, что президент не в праве перенаправлять денежные средства на возведение стены.

Источник: Gazeta

Фото: Flickr/Gage Skidmore