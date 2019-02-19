﻿ Моряк с фото поцелуя на Таймс-Сквер после войны умер в возрасте 95 лет, Mixnews.lv

В мире |

Американский ветеран Джордж Мендонса, запечатленный на снимке целующим девушку в День победы над Японией, умер в возрасте 95 лет. Об этом его дочь сообщила NBC News.

Мендонса ушел из жизни 17 февраля в доме для престарелых города Мидлтаун в штате Род-Айленд. По словам дочери, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Ветеран немного не дожил до дня рождения: 19 февраля ему бы исполнилось 96 лет.

Журналисты сняли поцелуй вернувшегося с войны моряка и медсестры 14 августа 1945 года на Таймс-Сквер в Нью-Йорке. В тот день президент США Гарри Трумэн объявил о победе над Японией, после чего американцы заполонили улицы. Среди тех, кто вышел праздновать, была 21-летняя ассистентка стоматолога, медсестра Грета Циммер Фридман. В какой-то момент к ней подошел ранее неизвестный ей 22-летний Мендонса и поцеловал. Специалисты с помощью системы распознавания лиц позже подтвердили, что героями снимка стали именно эти двое.

Снимок с матросом и медсестрой, которую сделал фотожурналист Life Альфред Эйзенштадт, стал одним из самых главных символов окончания Второй мировой войны. У него есть несколько названий, в том числе "Поцелуй на Таймс-сквер". Тот же эпизод с другого ракурса сфотографировал журналист ВМФ США Виктор Йоргенсен — его работу с подписью "Прощальный поцелуй войне" напечатали в The New York Times.

Источник: Tjournal