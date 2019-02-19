﻿ В судах США все чаще приводят эмодзи в качестве доказательств, Mixnews.lv

В мире |

В последние годы на судебных слушаниях в Америке стороны все чаще приводят эмодзи в качестве косвенных доказательств. Однако так как пока прецедентная практика не сформировалась, судьи обычно не принимают во внимание смайлики. На это обратили внимание в The Verge.

Согласно исследованию профессора юриспруденции Университета Санта Клары Эрика Голдмана в период с 2004 по 2019 годы в судах США как минимум 171 раз обращались к эмодзи во время слушаний. При этом за последний год упоминание смайлов в делах резко выросло: на один 2018 год пришлось 30% случаев.

В одном из последних случаев прокуроры из Сан-Франциско пытались доказать, что задержанный в ходе рейда против проституции был виновен. В качестве доказательств они привели несколько личных сообщений из Инстаграма, в которых мужчина прислал некой девушке эмодзи высоких каблуков и сумки с деньгами.

Обвинители настаивали на том, что это означает рабочие отношения между двумя подозреваемыми. А защита, в свою очередь, утверждала, что это символ романтических отношений.

Однако в итоге суд пригласил эксперта по сексуальной эксплуатации, который заявил, что высокие каблуки и сумка с деньгами подтверждают вину подозреваемого в сутенерстве. Согласно толкованию эксперта, это означает "надень высокие каблуки и заработай немного денег".

В одном из других сообщений подозреваемый прислал эмодзи короны, которое расценили как "сутенер — это король". Как отметили в The Verge, в итоге интерпретация эмодзи сыграла не ключевую роль в расследовании, но укрепила доказательную базу обвинения.

По данным Голдмана, раньше эмодзи чаще всего упоминали в делах о сексуальном преследовании, но в последнее время они начали появляться в любых слушаниях. Например, в делах об убийствах можно найти смайлы с угрозами, которые будут свидетельствовать о том, что подсудимый хотел сделать. Исследователь считает, что эмодзи будут упоминать всё чаще, когда речь идёт об общении людей друг с другом.

Как отметили в The Verge, совсем недавно эмодзи ничего не значили в судебных процессах, но теперь играют всё большую роль, потому что стали полноценным средством коммуникации. Однако в подавляющем большинстве случаев судьи продолжают игнорировать смайлы.

Одним из ярких примеров обратного отношения стало дело пары из Израиля, которую оштрафовали на несколько тысяч долларов в 2017 году. Поводом стали обвинения в недобросовестности от арендодателя, у которого молодые люди не стали снимать квартиру.

Они отправили владельцу жилья несколько эмодзи, который тот расценил как согласие на аренду. Однако после этого пара сняла другую квартиру, а мужчина остался ни с чем и подал в суд. Там встали на его сторону.

Судьи должны быть лучше осведомлены о важности эмодзи в общении, когда сталкиваются с этими странными доказательствами. И мы должны убедиться, что эмодзи получили должное внимание в процессе.

По мнению Голдмана, суды должны признать существование и значимость эмодзи. Исследователь считает, что теперь они стали важнейшей частью онлайн-общения и игнорировать их уже не получится.

"Представьте текст с подмигивающим смайликом в конце, вы прочитаете этот текст иначе, чем без смайлика", — пояснил Голдман.

При этом исследователь признаёт, что толкование эмодзи представляет собой проблему. И дело не только в том, что разработчик каждой системы по-своему изображает некоторые смайлы, например, эмодзи стиснутых зубов, но и в том, что разные люди воспринимают их по-разному.

Голдман считает, что не может существовать "экспертов по эмодзи", так как один смайл может иметь множество значений в зависимости от контекста. По его мнению, в таких случаях разумнее обращаться не к лингвистам, а к кому-то близкому к сообществу подозреваемых, например, сутенеров.

Источник: Tjournal

Фото: Flickr/Erin Thiem