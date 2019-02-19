﻿ Родителей экс-премьера Италии Маттео Ренци взяли под домашний арест, Mixnews.lv

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Родителей бывшего главы правительства Италии Маттео Ренци отправили под домашний арест в связи с подозрениями в мошенничестве, сообщает ANSA.

По данным агентства, флорентийские власти полагают, что Тициано Ренци и Лаура Боволи намеренно довели свои компании до банкротства в 2010-2013 годах, а также выписывали счета на услуги, которые не оказывались.

Адвокаты задержанных и сам Ренци назвали меру пресечения абсурдной. Судья, вынесший решение, отметил, что чета Ренци неоднократно прибегала к преступным схемам. И арест необходим из-за опасности повторения преступлений.

Тициано Ренци ранее были фигурантом дел о банкротстве управляемой им компании и коррупции при распределении господрядов. В обоих случаях дела закрыли за отсутствием состава преступления.

Источник: Aif.ru

Фото: Flickr/Festa de l'Unità