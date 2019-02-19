﻿ Назван возможный лидер "Евровидения-2019" по версии букмекеров, Mixnews.lv

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Шансы российского певца Сергея Лазарева на победу в международном конкурсе песен "Евровидение-2019" выше, чем у всех его конкурентов — такой вывод следует из размеров ставок, которые принимают букмекеры, свидетельствуют данные Eurovisionworld.com.

Ставка на победу Лазарева, представляющего Россию, составляет 13 процентов. За победу Швеции (еще не выбрала представителя) — 9 процентов, представляющий Италию певец Махмуд оценен в 7 процентов.

В числе фаворитов по версии букмекеров также Нидерланды, Бельгия, Франция, Румыния, Кипр, Австралия и Исландия.

Латвии же находится в самом конце рейтинга - на 39-й позиции - с 1%. Еще меньше шансы только у Албании, Черногории и Сан-Марино.

Напомним, "Евровидение-2019" начнется в Израиле 14 мая. Сергей Лазарев представляет Россию уже второй раз, песню ему написал Филипп Киркоров.

Фото: Flickr/Twitter Trends 2019