﻿ В Японии пояснили, чем чревата для граждан широкая талия, Mixnews.lv

В Японии пояснили, чем чревата для граждан широкая талия
В мире | 19 февраля 2019 года, 15:47
В отделе проблем метаболизма Министерства труда, здравоохранения и соцобеспечения Японии пояснили, что в государстве не считается незаконным иметь талию более 90 см.
"Никаких штрафов за превышение размера талии в Японии для физлиц нет, — сказали в министерстве.
В ведомстве отметили, что при превышении нормы талии мужчинам и женщинам рекомендовано проконсультироваться у медиков, поскольку от этого будет зависеть государственная субсидия на медстраховку.
Источник: L!FE
Фото: Pxhere.com