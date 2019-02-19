﻿ Россия стала лидером "Евровидения-2019" по версии букмекеров, Mixnews.lv

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Шансы российского певца Сергея Лазарева на победу в международном конкурсе песен «Евровидение-2019» выше, чем у всех его конкурентов — такой вывод следует из размеров ставок, которые принимают букмекеры, свидетельствуют данные Eurovisionworld.com.

Ставка на победу Лазарева, представляющего Россию, составляет 13 процентов. За победу Швеции (еще не выбрала представителя) — 9 процентов, представляющий Италию певец Махмуд оценен в 7 процентов.

В числе фаворитов по версии букмекеров также Нидерланды, Бельгия, Франция, Румыния, Кипр, Австралия и Исландия.

«Евровидение-2019» начнется в Израиле 14 мая. Латвию будет представлять дуэт Carousel с песней That Night, победивший на конкурсе Латвийского телевидения Supernova 2019.

Источник: ПОЛИТ.РУ

Фото: ru.wikipedia.org