﻿ Во Франции на еврейском кладбище осквернили десятки могил, Mixnews.lv

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Неизвестные осквернили около 80 могил на еврейском кладбище Катзенайм (Катцхайм) к северо-востоку от Страсбурга (департамент Нижнего Рейна, исторический регион Эльзас), передает AFP. Прокуратура начала расследование данного инцидента.

Сегодня во Франции проходят акции против антисемитизма и ненависти. В Париже на манифестацию вышли 18 членов кабинета, глава правительства Эдуар Филипп, а также лидеры основных политических партий.

Президент Франции Эмманюэль Макрон выехал в Эльзас, чтобы посетить оскверненное вандалами еврейское кладбище, сообщил в эфире радио RTL министр внутренних дел страны Кристоф Кастанер.

Все виновные в осквернении еврейского кладбища в Эльзасе, во Франции, должны понести строгое наказание. Об этом заявил на брифинге в Брюсселе глава Европарламента Антонио Таяни.

"Я твердо осуждаю осквернение еврейского кладбища в Эльзасе. Виновные должны быть найдены и подвергнуты строгому наказанию. Против антисемитизма необходимо действовать. Необходимо заниматься образованием и значительно усилить санкции в ответ на эти преступления против человечности", - заявил он.

Источник: NEWSru.com

Фото: Pxhere.com