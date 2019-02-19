﻿ В России чипируют белых медведей, Mixnews.lv

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Российские эксперты, прибывшие на архипелаг Новая Земля (Архангельская область России), где ранее было зафиксировано нашествие белых медведей, должны провести комплекс работ, в том числе чипировать нескольких животных, пишут РИА Новости.

Власти Новой Земли отменили режим ЧС на архипелаге, экспертная группа, в которую вошли представители института экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН, нацпарка "Русская Арктика" и специалист Росприроднадзора по Архангельской области, продолжает работу.

"Работы еще ведутся. Они должны выполнить определенный объем работ. Их сроки будут зависеть от погодных условий – смогут ли они произвести чипирование медведей, посмотреть места скопления твердых коммунальных отходов, посмотреть за медведями", - сказал один из специалистов.

Как пояснил представитель Росприроднадзора, что касается ошейников с чипами, которые ученые должны надеть на медведей, это обычная практика, которая применяется в отношении разных животных.

Фото: Pixabay.com