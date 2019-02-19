﻿ Китай ограничит использование гаджетов для учителей и школьников, Mixnews.lv

Китай ограничит использование гаджетов для учителей и школьников
В мире | 19 февраля 2019 года, 19:32
Департамент образования провинции Чжэцзян на востоке Китая планирует запретить выполнение школьных домашних заданий через приложения на электронных устройствах, чтобы снизить уровень близорукости среди учащихся, сообщает телеканал CGTN.
Учащимся начальной и средней школы будет запрещено приносить в класс электронные устройства без особого разрешения. Для учителей также введены ограничения: гаджеты разрешается использовать не более 30% от времени урока.
Ранее министерство образования КНР запретило использовать популярные мессенджеры WeChat и QQ для назначения домашних заданий.
Источник: Интерfакс
Фото: Pxhere.com