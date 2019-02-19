﻿ Названа причина смерти Карла Лагерфельда, Mixnews.lv

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В Париже на 86-м году жизни умер знаменитый немецкий кутюрье, стилист, креативный директор модного дома Chanel Карл Лагерфельд. Об этом сообщила газета Le Figaro, уточняя, что причиной смерти стала продолжительная болезнь, из-за которой дизайнер попал в больницу.

Как сообщает Mirror со ссылкой на источник, близкий к дизайнеру, он умер от рака поджелудочной железы.

«Он не распространялся о своей болезни, но смело с ней боролся. Карл очень гордился своим здоровьем и правильным образом жизни, поэтому рак поджелудочной железы стал настоящим шоком», — прокомментировал собеседник издания.

Карл Лагерфельд родился 10 сентября 1933 года в Гамбурге в семье банковского служащего. Со стороны матери у него немецкие корни, отца — шведские.

В 1952 году переехал во Францию, получил образование в школе при Синдикате высокой моды. Уже спустя три года получил премию за дизайн пальто на конкурсе Международного секретариата шерсти.

В 1974 году основал собственную линию Karl Lagerfeld Impression. Однако настоящую славу Лагерфельду принесло сотрудничество с модным домом Chanel, где он трудился на должности художественного директора.

Фото: la.wikipedia.org