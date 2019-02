﻿ "Не думала, что выйду за него": жена Цукерберга дала интервью, Mixnews.lv

В мире |

Миллиардер-филантроп, педиатр и жена основателя Facebook Присцилла Чан дала интервью CBS This Morning.

CBS отмечает, что Присцилла Чан взялась за работу над амбициозной целью — попытаться положить конец всем болезням к концу столетия. Она рассказала, что ее проект дает ученым возможность быть на передовой и совершать открытия, подобные открытию пенициллина и разработке микроскопа.

Кроме того, Чан рассказала о встрече с Цукербергом во время учебы Гарварде. По ее словам, у Марка Цукерберга «был совершенно другой менталитет» в его действиях и тому, как он рисковал.

«Он показался мне очаровательным. Но ему было 18. Я не думала, что выйду за него замуж», — сказала она.

