﻿ В Вецмилгрависе произошло ДТП с участием такси и автобуса, Mixnews.lv

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Сегодня днем в рижском микрорайоне Вецмилгравис произошла авария с участием двух автобусов и легкового автомобиля такси, сообщают очевидцы на странице группы ЕЗДУНЫ в Facebook.

Всего за прошедшие сутки на дорогах задержано пять водителей, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения и один водитель в состоянии наркотического опьянения.

Также полицейские оформили 156 протоколов за превышение разрешенной скорости движения, а в целом за различные нарушения правил дорожного движения было оформлено 447 протоколов.

Latvijas Valsts ceļi напоминает, что по всей территории страны температура воздуха поднялась выше нуля и особенно скользкими во многих местах стали дороги, которые, так сказать, поддерживались снегом. Это гравийные дороги, преимущественно местного значения. В свою очередь, условия движения на дорогах государственного значения сегодня удовлетворительны.