﻿ Сегодня ночью наступит суперлуние года, Mixnews.lv

Сегодня ночью наступит суперлуние года (3)
В ночь с 19 на 20 февраля жители Земли будут наблюдать самую большую суперлуну в этом году. В этот день спутник Земли в момент полнолуния подойдет на минимальное расстояние от Земли в этом году.
Прямую трансляцию из Москвы ведут РИА Новости.
Суперлунием называют явление, когда полнолуние происходит менее, чем за трое суток до или после момента прохождения Луны через ближайшую к Земле точку её эллиптической орбиты (перигея) и оказывается на расстоянии ближе 362 тысяч километров от Земли.
В момент прохождения перигея диск полной Луны кажется на 14% больше и на 30% ярче, чем при прохождении Луной наиболее удаленной от Земли точки ее эллиптической орбиты - апогея.
Луна вращается вокруг Земли по эллиптической орбите, спутник делает оборот вокруг Земли за месяц, и за это время расстояние от нашей планеты до спутника меняется в пределах от 356,4 тысячи километров до 406,7 тысячи километров.
Источник: Русская служба BBC
Фото: Pixabay.com
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