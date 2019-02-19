﻿ Сегодня ночью наступит суперлуние года, Mixnews.lv

Сегодня ночью наступит суперлуние года (3)

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В мире | 19 февраля 2019 года, 20:21

В ночь с 19 на 20 февраля жители Земли будут наблюдать самую большую суперлуну в этом году. В этот день спутник Земли в момент полнолуния подойдет на минимальное расстояние от Земли в этом году.

Прямую трансляцию из Москвы ведут РИА Новости.

Суперлунием называют явление, когда полнолуние происходит менее, чем за трое суток до или после момента прохождения Луны через ближайшую к Земле точку её эллиптической орбиты (перигея) и оказывается на расстоянии ближе 362 тысяч километров от Земли.

В момент прохождения перигея диск полной Луны кажется на 14% больше и на 30% ярче, чем при прохождении Луной наиболее удаленной от Земли точки ее эллиптической орбиты - апогея.

Луна вращается вокруг Земли по эллиптической орбите, спутник делает оборот вокруг Земли за месяц, и за это время расстояние от нашей планеты до спутника меняется в пределах от 356,4 тысячи километров до 406,7 тысячи километров.

Источник: Русская служба BBC

Фото: Pixabay.com

Комментарии 3
Информация к размышлению1 час назад
В эту ночь будет наблюдаться наибольшая активность патриотов.
На Твайку уже с утра сегодня очередь в приёмной.
2
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Проходи не задерживай очередб32 минуты назад
Вот ещё один клюнул.
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Latviešu Patriots1 час назад
Ir pastiprinajušās Kremļa troļļu aktivitātes - visas tēmas ir viņu piedirstās Ha Ha Ha
4
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