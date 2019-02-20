﻿ Тысячи французов вышли на демонстрации против антисемитизма, Mixnews.lv

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Тысячи людей приняли участие в демонстрациях по всей Франции, протестуя против волны антисемитизма в стране, пишут Русская служба BBC.

Демонстранты вышли на улицы Парижа и других городов под лозунгом "Хватит!" К ним присоединились политики левых и правых партий, в том числе и бывшие президенты Франсуа Олланд и Николя Саркози.

Акции протеста поддержали более 50 политических партий, профсоюзов и ассоциаций. Пока нет официальных данных о том, сколько людей вышли на улицы, но демонстрации прошли не только в Париже, но и в 60 других городах страны, в том числе в Марселе, Бордо и Нанте.

За несколько часов до начала демонстраций во Франции были осквернены надгробия на еврейском кладбище. Этот случай стал одним из многих проявлений антисемитизма, зарегистрированных в стране за последние месяцы.

Президент Франции Эмманюэль Макрон посетил еврейское кладбище на востоке Франции, где почти 100 надгробий были осквернены нацистской символикой.

"Те, кто это сделал, недостойны быть гражданами Французской республики и будут наказаны", - сказал президент.

Еврейская община Франции насчитывает около 550 тысяч человек.