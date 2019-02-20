﻿ Трамп, Макрон и Путин в образе киногероев: в Ницце начался ежегодный карнавал, Mixnews.lv

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В Ницце 16 февраля начался ежегодный карнавал, темой которого в этому года стали «Короли кино». На улицах города можно было увидеть фигуры известных актеров и политиков в образах киногероев.

«Трамп» на карнавале предстал в образе клоуна Пеннивайза из фильма по книге Стивена Кинга «Оно». В руках у него был «Эмманюэль Макрон» в желтом дождевике — отсылка к первой жертве Пеннивайза в фильме. Сам «Макрон» появился на параде в образе гангстера.

Также в центре Ниццы можно было увидеть куклу президента России Владимира Путина, которая несет на руках актера Жерара Депардье («Путин» также присутствовал на параде и в виде злого клоуна, как «Трамп»). Российский лидер и обладатель звания «Почетный удмурт» Депардье «изображали» героев фильма «Унесенные ветром».

Кроме политиков на параде появился обвиняемый в изнасилованиях продюсер «Харви Вайнштейн» в образе циркового клоуна, гонящегося за «Оскарами», а рядом с ним женщина с плакатом #MeToo.

Также на параде были куклы знаменитых французских актеров «Луи Дефюнеса», «Жан-Поля Бельмондо» и других.

Парад будет проходить две недели и завершится 2 марта.

Источник: RTVI