﻿ Более 10 человек оказались под лавиной в горах Швейцарии, Mixnews.lv

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Группа лыжников оказалась под сошедшей лавиной на склонах швейцарского курорта Кран-Монтана. Полиция кантона Вале сообщила, что под снегом находятся несколько человек, однако, по данным местных властей, в снежную ловушку попали от 10 до 12 человек. Четверых удалось спасти, один из них находится в крайне тяжелом состоянии.

Лавина обрушилась на лыжную трассу во вторник около 14 часов по местному времени. Ведется поисково-спасательная операция, в которой задействованы вертолеты и команды кинологов.

Источник: Euronews

Фото: Pixabay.com