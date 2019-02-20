﻿ Премьер Эстонии предлагает дать гражданство лояльным жителям, Mixnews.lv

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Премьер-министр Эстонии, председатель крупнейшей правящей партии Центра Юри Ратас высказался за предоставление гражданства лицам, проживавшим в стране до восстановления независимости государства.

"Разговоры о нулевом гражданстве велись, но эту тему предлагала не Центристская партия. Мы говорили, что люди, которые жили здесь до 21 августа 1991 года и являются лояльными эстонскому государству, могли бы получить гражданство в упрощенном порядке: например, не сдавать экзамен по языку", - сказал Ратас в опубликованном интервью газете Postimees.

"Разумеется, нельзя давать гражданство людям, которые в советское время были связаны с КГБ. Но первым шагом должно стать то, чтобы детям больше не выдавали "серые паспорта"", - добавил Ратас.

Он отметил, что некоренное население желает стать гражданами и изучать эстонский язык, знание которого необходимо для сдачи экзамена на гражданство.

"Когда 600 человек в Таллине получили возможность изучать эстонский язык, эти 600 человек были найдены за 14 минут", - напомнил он.

Премьер подчеркнул, что возглавляемые им правительство и партия желают, чтобы все 1,3 миллиона населения "были нашими людьми".

По его словам, "нашей основной силой может быть только социальная сплоченность".

"Говорит ли человек на эстонском или русском языке, он или она по-прежнему заинтересованы в том, чтобы иметь работу и получать хорошую зарплату, чтобы пенсии были как можно выше, чтобы у детей было место для школы и детского сада", - отметил премьер.

В Эстонии около 80 тысяч человек не имеют гражданства.

Источник: Интерfaкс

Фото: flickr.com/eu2017ee