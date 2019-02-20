﻿ Власти США запретили владельцу Tesla использовать номер XYECLA, Mixnews.lv

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В США автомобильная инспекция потребовала у водителя электромобиля Tesla снять номера XYECLA из-за их «вульгарности». Об этом сообщил владелец автомобиля Владимир Якунин в своем фейсбуке.

В официальном обращении инспекции сказано, что символы XYE на номерном знаке могут «звучать как сленговое обозначение мужских гениталий на русском языке». Также там было отмечено, что в ведомстве стараются предупредить выдачу номеров, которые могут посчитаться «плохим вкусом». Но иногда случаются ошибки, и знак, который «отдельные представители общества» могут посчитать неуместным, все-таки выдают.

Фото: facebook.com/vyakunin

Якунина попросили снять номера до 12 февраля или попробовать оспорить решение. В комментариях к посту Якунин рассказал, что сам выбирал номер и платит за него 50 долларов в год.

Якунин также отметил, что у его друга также есть Tesla c номерами XYESLA, но ему пока не приходило никаких предупреждений.

Источник: Афиша Daily

Фото: Flickr/Krikor Mahserdjian