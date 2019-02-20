﻿ Власти США запретили владельцу Tesla использовать номер XYECLA, Mixnews.lv

Власти США запретили владельцу Tesla использовать номер XYECLA (13)

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В мире | 20 февраля 2019 года, 12:06

В США автомобильная инспекция потребовала у водителя электромобиля Tesla снять номера XYECLA из-за их «вульгарности». Об этом сообщил владелец автомобиля Владимир Якунин в своем фейсбуке.

В официальном обращении инспекции сказано, что символы XYE на номерном знаке могут «звучать как сленговое обозначение мужских гениталий на русском языке». Также там было отмечено, что в ведомстве стараются предупредить выдачу номеров, которые могут посчитаться «плохим вкусом». Но иногда случаются ошибки, и знак, который «отдельные представители общества» могут посчитать неуместным, все-таки выдают.

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Фото: facebook.com/vyakunin

Якунина попросили снять номера до 12 февраля или попробовать оспорить решение. В комментариях к посту Якунин рассказал, что сам выбирал номер и платит за него 50 долларов в год.

Якунин также отметил, что у его друга также есть Tesla c номерами XYESLA, но ему пока не приходило никаких предупреждений.

Источник: Афиша Daily

Фото: Flickr/Krikor Mahserdjian

Комментарии 13
Рижанин3 часа назад
Что-то мне подсказывает, что автомобильная инспекция в США не слишком компетентна в знании сленгов да ещё на русском языке. :)
Похоже, что "друзья" русского языка настучали в компетентные органы, а те уже просветили автомобильную инспекцию в нюансах русского мата и сленга.

Интересно, кто бы это мог настучать? :)
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Аленс с вертолётной площадкой возле дома3 часа назад
У меня на моей Tesla номер XYJATVIJA и пока никто не обращался.
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Андрей3 часа назад
Один дятел поставил номер, который запретили, второй тут петросянит....не оскудеет земля рождающяя так дятлов.....
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