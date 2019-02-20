﻿ Swedbank: банк немедленно сообщил госинстанциям о риске отмывания денег, Mixnews.lv

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Констатировав риск отмывания денег, банк Swedbank немедленно проинформировал соответствующие инстанции. Кроме того, банк оценивает продолжение сотрудничества с клиентом. Об этом заявил руководитель управления рисками Swedbank в Латвии Юрис Богданов.

“Каждый раз, когда мы получаем предупредительные сигнали или замечаем деятельность, которая могла бы свидетельствовать о риске отмывания денег, мы децствуем немеленно, информируя соответствующие госучреждения, и, оценивая продолжение сотрудничества с клиентом”, - указал он.

Однако, Swedbank, ссылаясь на конфиденциальность клиентов, не комментирует информацию общественного телевидения Швеции SVT о том, что банк, возможно, использовался для отмывания денег, подчеркнул Богданов.

Балтийский центр исследовательской журналистики Re:Baltica, который был латвийским партнером в расследовании шведского телевидения, опубликовал материал, в котором говорится, что и среди латвийских клиентов Swedbank были фирмы, происхождение денег которых или истинные выгодоприобретатели могут вызвать по крайней мере вопросы у надзирающих органов и самого банка.

В ходе расследования, которое длилось почти полгода и основано на утечке информации из базы данных о межбанковских перечислениях, журналисты отобрали 50 клиентов Swedbank, в деятельности которых имеются подозрительные признаки. Например, неизвестны истинные владельцы, фирмы зарегистрированы в офшорах или подозрительных юрисдикциях, невозможно доказать, чем занимаются компании.

Re:Baltica указывает, что подозрительные перечисления происходили между балтийскими филиалами Danske Bank и "Swedbank" в 2007-2015 гг. Общая сумма подозрительных перечислений составила 5,8 млрд долларов США, в том числе 26 млн долларов связаны с крупнейшим российским делом о налоговом мошенничестве, которое расследовал юрист Сергей Магнитский, позже умерший в тюрьме.

Как заявил руководитель отдела управления рисками Swedbank, банк не может публично комментировать информацию о своих клиентах, в том числе бывших.

По его словам, старания Swedbank по предотвращению случаев отмывания денег в том числе могут опираться и на полученные извне предупреждения. Один из таких примеров - дело Магнитского, а также информация, которая появилась в медийном пространстве о Danske Bank.

В ответ на вопрос, как именно Swedbank убеждается в том, что фирмы действительно занимаются тем, что указывают в документах или годовых отчетах, он указал, что с этой целью банк проверяет деловых партнеров клиента в различных базах данных, в том числе репутацию участников и истинных выгодоприобретателей этих деловых партнеров, получая документы, которые обосновывают конкретные сделки, осуществленные клиентом.

Фото: commons.wikimedia.org