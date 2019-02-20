﻿ Swedbank не комментирует обвинения в отмывании миллиардов долларов, Mixnews.lv

Swedbank не комментирует обвинения в отмывании миллиардов долларов (12)

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В мире | 20 февраля 2019 года, 12:23

Swedbank, ссылаясь на конфиденциальность, отказался комментирировать информацию общественного телевидения Швеции SVT о том, что Swedbank, возможно, использовался для отмывания денег. Об этом заявил руководитель управления рисками банка в Латвии Юрис Богданов.

Балтийский центр исследовательской журналистики Re:Baltica, который был латвийским партнером в расследовании шведского телевидения, опубликовал материал, в котором говорится, что и среди латвийских клиентов Swedbank были фирмы, происхождение денег которых или истинные выгодоприобретатели могут вызвать по крайней мере вопросы у надзирающих органов и самого банка.

В ходе расследования, которое длилось почти полгода и основано на утечке информации из базы данных о межбанковских перечислениях, журналисты отобрали 50 клиентов Swedbank, в деятельности которых имеются подозрительные признаки. Например, неизвестны истинные владельцы, фирмы зарегистрированы в офшорах или подозрительных юрисдикциях, невозможно доказать, чем занимаются компании.

Re:Baltica указывает, что подозрительные перечисления происходили между балтийскими филиалами Danske Bank и "Swedbank" в 2007-2015 гг. Общая сумма подозрительных перечислений составила 5,8 млрд долларов США, в том числе 26 млн долларов связаны с крупнейшим российским делом о налоговом мошенничестве, которое расследовал юрист Сергей Магнитский, позже умерший в тюрьме.

Как заявил руководитель отдела управления рисками Swedbank, банк не может публично комментировать информацию о своих клиентах, в том числе бывших.

По его словам, старания Swedbank по предотвращению случаев отмывания денег в том числе могут опираться и на полученные извне предупреждения. Один из таких примеров - дело Магнитского, а также информация, которая появилась в медийном пространстве о Danske Bank.

В ответ на вопрос, как именно Swedbank убеждается в том, что фирмы действительно занимаются тем, что указывают в документах или годовых отчетах, он указал, что с этой целью банк проверяет деловых партнеров клиента в различных базах данных, в том числе репутацию участников и истинных выгодоприобретателей этих деловых партнеров, получая документы, которые обосновывают конкретные сделки, осуществленные клиентом.

Фото: commons.wikimedia.org

Комментарии 12
Патриот3 часа назад
Пора выводить деньги ! Очередной Гейропейский банк делает ноги из Латвии! Латыши скоро будут сосать у пьяного ёжика! Крах банковской системе Латвии.
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Alex2 часа назад
Не "возможно" ,а все банки грели ручки на выводе денег из России разными шустриками .США не тронули скандинавов .Пока не тронули ,слишком важные союзники на северо-западе России.Правда эстонцы сказали досвидания датскому банку ,и он особо и не упирался,а быстро свернулся.Короче пьеса интересная начинается.А почему бы америкосам не наказать за эти "делишки" ещё кого ,кроме АБЛВ ? На несколько сотен мильёнов зелёных ? Типа ребята ,вы заработали на ворах-русских? А теперь делитесь !
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Евлампий 2 часа назад
Да и не только банки!!!! Вот, я всегда говорю жене :проверяй, проверяй карманы перед стиркой!!!
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