﻿ Swedbank не комментирует обвинения в отмывании миллиардов долларов, Mixnews.lv

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Swedbank, ссылаясь на конфиденциальность, отказался комментирировать информацию общественного телевидения Швеции SVT о том, что Swedbank, возможно, использовался для отмывания денег. Об этом заявил руководитель управления рисками банка в Латвии Юрис Богданов.

Балтийский центр исследовательской журналистики Re:Baltica, который был латвийским партнером в расследовании шведского телевидения, опубликовал материал, в котором говорится, что и среди латвийских клиентов Swedbank были фирмы, происхождение денег которых или истинные выгодоприобретатели могут вызвать по крайней мере вопросы у надзирающих органов и самого банка.

В ходе расследования, которое длилось почти полгода и основано на утечке информации из базы данных о межбанковских перечислениях, журналисты отобрали 50 клиентов Swedbank, в деятельности которых имеются подозрительные признаки. Например, неизвестны истинные владельцы, фирмы зарегистрированы в офшорах или подозрительных юрисдикциях, невозможно доказать, чем занимаются компании.

Re:Baltica указывает, что подозрительные перечисления происходили между балтийскими филиалами Danske Bank и "Swedbank" в 2007-2015 гг. Общая сумма подозрительных перечислений составила 5,8 млрд долларов США, в том числе 26 млн долларов связаны с крупнейшим российским делом о налоговом мошенничестве, которое расследовал юрист Сергей Магнитский, позже умерший в тюрьме.

Как заявил руководитель отдела управления рисками Swedbank, банк не может публично комментировать информацию о своих клиентах, в том числе бывших.

По его словам, старания Swedbank по предотвращению случаев отмывания денег в том числе могут опираться и на полученные извне предупреждения. Один из таких примеров - дело Магнитского, а также информация, которая появилась в медийном пространстве о Danske Bank.

В ответ на вопрос, как именно Swedbank убеждается в том, что фирмы действительно занимаются тем, что указывают в документах или годовых отчетах, он указал, что с этой целью банк проверяет деловых партнеров клиента в различных базах данных, в том числе репутацию участников и истинных выгодоприобретателей этих деловых партнеров, получая документы, которые обосновывают конкретные сделки, осуществленные клиентом.

Фото: commons.wikimedia.org