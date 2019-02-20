﻿ Британский модный дом извинился за толстовку с петлей на шее, Mixnews.lv

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Британский модный дом Burberry был вынужден извиниться после того как представил на показе в Лондоне худи (толстовку с капюшоном), шнурки которого завязаны узлом, напоминающим узел висельника. Критики увидели в одежде намек на самоубийство и отсылку к практике линчевания.

Вещь показали в рамках лондонской недели моды. Показ был посвящен молодым людям, их "голосу" и надеждам - так охарактеризовал свою коллекцию креативный директор Burberry Риккардо Тиши.

После показа участвовавшая в нем модель Лиз Кеннеди обрушилась с критикой на Burberry в "Инстаграме".

"Самоубийство - это не мода", - пишет модель. "Риккардо Тиши и люди из Burberry, я не понимаю, как вы могли выпустить на подиум лук со свисающей с шеи петлей висельника", - негодует Кеннеди.

Модель также сообщила, что в ее семье был случай самоубийства. "Давайте не будем забывать и об ужасной истории линчевания", - пишет она.

Кеннеди добавила, что пыталась поговорить с организаторами во время показа, но к ней не прислушались, попросив написать письмо.

Вскоре после того как пост модели был опубликован, исполнительный директор Burberry Марко Гобетти принес свои извинения ей и всем, кого могло оскорбить решение модельеров. Вскоре извинился и Риккардо Тиши, добавив, что его решение было вдохновлено морской тематикой, а о самоубийстве и линчевании он не думал.

Гобетти заявил, что компания постарается извлечь уроки из ситуации.

Производители одежды все чаще вынуждены извиняться перед людьми, которых задевает дизайн некоторых вещей. В начале февраля дом Gucci раскритиковали за то, свитер, напоминавший "блэкфейс" - чёрный грим белых актеров, изображавших афроамериканцев.

Источник: Русская служба BBC

Фото из Twitter