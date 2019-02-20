﻿ В Москве частный самолет "подрезал" заходивший на посадку Boeing, Mixnews.lv

В Москве частный самолет "подрезал" заходивший на посадку Boeing (4)

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В мире | 20 февраля 2019 года, 16:16

Во время взлета в аэропорту Внуково самолет Bombardier Challenger 600 не выполнил команду диспетчера и продолжил набор высоты, превысив разрешенный эшелон в две тысячи метров. В это время на посадку заходил пассажирский Вoeing-737-400 авиакомпании Utair, следовавший рейсом UTА490 Санкт-Петербург — Москва (Внуково), рассказал РБК источник, близкий к службе управления воздушным движением аэропорта Внуково.

Собеседник уточнил, что после срабатывания наземной системы предупреждения об опасных сближениях столкновение самолетов удалось предотвратить.

По данным телеканала РЕН ТВ, инцидент произошел 19 февраля около 15:30 мск, частный бизнес-джет Bombardier вылетал в Уфу.

Фото: Flickr/Leonid Faerberg

Комментарии 4
Latviešu Patriots2 часа назад
Krievu miljonārurlu izgājieni! Ptfū!
7
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Адельфина3 часа назад
Не иначе, как начальник опять говорил, что делать летчику. Как в той истории крушения российского самолета с польской делегацией на борту.
2
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Latviešu Patriots33 минуты назад
Tu to par sevi? Ha Ha Ha
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