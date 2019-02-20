﻿ В Москве частный самолет "подрезал" заходивший на посадку Boeing, Mixnews.lv

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Во время взлета в аэропорту Внуково самолет Bombardier Challenger 600 не выполнил команду диспетчера и продолжил набор высоты, превысив разрешенный эшелон в две тысячи метров. В это время на посадку заходил пассажирский Вoeing-737-400 авиакомпании Utair, следовавший рейсом UTА490 Санкт-Петербург — Москва (Внуково), рассказал РБК источник, близкий к службе управления воздушным движением аэропорта Внуково.

Собеседник уточнил, что после срабатывания наземной системы предупреждения об опасных сближениях столкновение самолетов удалось предотвратить.

По данным телеканала РЕН ТВ, инцидент произошел 19 февраля около 15:30 мск, частный бизнес-джет Bombardier вылетал в Уфу.

Фото: Flickr/Leonid Faerberg