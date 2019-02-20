﻿ В Европарламенте рассказали, что мешает ЕС восстановить отношения с РФ, Mixnews.lv

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У Евросоюза не получается наладить отношения с Россией из-за неопределенной политической позиции ЕС в отношении страны. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на вице-председателя фракции Европарламента «Зеленые/Европейский свободный альянс» Хосеп-Мария Террикабраса.

По его словам, тяжело достичь консенсуса, потому что «Евросоюз не может говорить одним голосом». Также он отметил, что в настоящее время Евросоюз переживает «сложный период», связанные с истечением мандатов у Европарламента и Еврокомиссии.

«Поэтому не следует ожидать принятия трудных решений», — добавил Террикабрас.

Он считает, что не стоит ждать отмены антироссийских санкции со стороны ЕС, а также полного и быстрого восстановления отношений.

«Улучшение отношений с одной из мировых держав может ухудшить отношения с другими», — заключил Террикабрас.

Источник: Газета.ру

Фото: Flickr/jacksarre