﻿ В Европарламенте рассказали, что мешает ЕС восстановить отношения с РФ, Mixnews.lv

В Европарламенте рассказали, что мешает ЕС восстановить отношения с РФ (8)

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В мире | 20 февраля 2019 года, 18:28

У Евросоюза не получается наладить отношения с Россией из-за неопределенной политической позиции ЕС в отношении страны. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на вице-председателя фракции Европарламента «Зеленые/Европейский свободный альянс» Хосеп-Мария Террикабраса.

По его словам, тяжело достичь консенсуса, потому что «Евросоюз не может говорить одним голосом». Также он отметил, что в настоящее время Евросоюз переживает «сложный период», связанные с истечением мандатов у Европарламента и Еврокомиссии.

«Поэтому не следует ожидать принятия трудных решений», — добавил Террикабрас.

Он считает, что не стоит ждать отмены антироссийских санкции со стороны ЕС, а также полного и быстрого восстановления отношений.

«Улучшение отношений с одной из мировых держав может ухудшить отношения с другими», — заключил Террикабрас.

Источник: Газета.ру

Фото: Flickr/jacksarre

Комментарии 8
Алекс1 час назад
Прочитал глазами заголовок и чуть не охринел- КТО мешает ЕС наладить отношения с Россией...А оказалос-ЧТО!
Хотя и так понятно-КТО и даже пофамильно можно перечислить.Патртриоты своих стран хотят наладить отношения с Россией,а лжепатриоты-нет.Вот и вся история и больше всего лжепатриотов в странах третьей скорости,
А мы так вообще впереди планеты всей,((
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ххх54 минуты назад
вот тебя и единозадушим.
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Анекдот 1 час назад
Лев зверям: умные идут направо, красивые -налево. Обезьяна мечется и говорит: "А мне что, разорваться что ли?"
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