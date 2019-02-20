﻿ ВИДЕО: один из попавших в Швейцарии под лавину лыжников скончался, Mixnews.lv

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На швейцарском горном курорте Кран-Монтана завершилась спасательная операция по поиску лыжников, которых накануне накрыла лавина. Как сообщает "Интерфакс", спасателям удалось найти четырех человек, они были доставлены в больницы.

Поисковые работы продолжались всю ночь, но больше никого не нашли. Позже стало известно, что один из пострадавших, 34-летний француз, скончался в больнице швейцарского города Сьон.

Лавина сошла на высоте 2,5 тыс. метров над уровнем моря на популярную трассу "Кандагар", на которой в этот момент катались лыжники. Эксперты предполагают, что причиной трагедии стало таяние снега на склонах Альп из-за теплой погоды последних недель.

В поисковой операции участвовали 240 спасателей, собаки и вертолеты. Первоначально число людей, оказавшихся под снежными массами, оценивалось в 10-12 человек, однако эти данные оказались неточными.

Один из спасателей сообщил газете Le Nouvelliste, что точное число оказавшихся под снегом людей неизвестно. Кроме того, он не исключил, что там их нет вообще. По данным издания, после первого тщательного обследования местности специально натренированные на поиск людей под лавинами собаки никого не обнаружили.

Видео с камеры лыжника в момент схода лавины

Источник: NEWSru.com