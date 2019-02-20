﻿ Xiaomi показала новый смартфон с супербыстрой зарядкой, Mixnews.lv

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Компания Xiaomi представила новый смартфон Mi 9 с четырьмя камерами и самой быстрой зарядкой аккумулятора, пишет портал The Verge.

По данным портала, сначала новинка появится в продаже в Китае, а позже и в других странах. Модель будет представлена в версиях с шестью или 12 гигабайтами оперативной памяти, ее стоимость составит от 450 до 600 долларов.

В Mi 9 используется процессор Snapdragon 855 от Qualcomm, объем постоянной памяти — 256 гигабайт. Смартфон оснащен фронтальной камерой и тремя с обратной стороны (с разрешением в 48, 12 и 16 мегапикселей). Окраска телефона может меняться в зависимости от угла зрения, а зарядить его можно за 40 минут (с помощью беспроводного зарядного устройства в комплекте — за один час.

Xiaomi также представили удешевленную версию модели – Mi 9 SE, у которого также будет тройная камера, но меньший размер по сравнению с флагманом.

Источник: ПОЛИТ.РУ