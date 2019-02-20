﻿ Пилот в Австралии нарисовал самолетом два пениса и надпись "Мне скучно", Mixnews.lv

Пилот в Австралии нарисовал самолетом два пениса и надпись "Мне скучно"

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В мире | 20 февраля 2019 года, 20:42

Пилот самолета провел в воздухе более трех часов, чтобы нарисовать послание в небе над Южной Австралией. Люди на земле не могли его видеть, но на радарах сообщение читалось четко. Пилот начертил в воздухе два пениса, а затем вывел надпись "Мне скучно" вдоль шоссе, сообщает ABC.

Курьез произошел в Аделаиде, административном центре штата Южная Австралия. Пилот управлял самолетом Diamond Star, эксплуатируемым компанией Flight Training Adelaide. Пилот в отставке Крис Уилсон в комментарии АВС признался, что видит такое впервые, и назвал поступок скучающего летчика безобидным.

Представитель Управления безопасности гражданской авиации Питер Гибсон отметил, что, если пилот соблюдает правила безопасности полетов, ведомству неважно, как выглядит траектория его самолета.

Источник: NEWSru.com

Фото: Flightradar24/Google

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