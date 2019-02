﻿ Пилот в Австралии нарисовал самолетом два пениса и надпись "Мне скучно", Mixnews.lv

В мире |

Пилот самолета провел в воздухе более трех часов, чтобы нарисовать послание в небе над Южной Австралией. Люди на земле не могли его видеть, но на радарах сообщение читалось четко. Пилот начертил в воздухе два пениса, а затем вывел надпись "Мне скучно" вдоль шоссе, сообщает ABC.

Курьез произошел в Аделаиде, административном центре штата Южная Австралия. Пилот управлял самолетом Diamond Star, эксплуатируемым компанией Flight Training Adelaide. Пилот в отставке Крис Уилсон в комментарии АВС признался, что видит такое впервые, и назвал поступок скучающего летчика безобидным.

An Adelaide pilot has caused a stir for a cheeky flight over the Mid North. His creative flight, path which was captured on radars, spelled out the words "I'm bored." https://t.co/tc5OUTfUo4 #7News pic.twitter.com/5sg4WJg5v3