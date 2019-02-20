﻿ Кошка Карла Лагерфельда может стать главной наследницей модельера, Mixnews.lv

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Бирманская кошка по кличке Шупетт может стать главным наследником кутюрье Карла Лагерфельда.

Она появилась у модельера в 2011 году — его друг попросил позаботиться о питомце, а потом не забрал его назад.

Потом Лагерфельд написал книгу о любимице, а кошка "завела" аккаунты в Instagram и Twitter.

Как отмечает телеканал LCI, Шупетт сама "зарабатывала" деньги: участвовала в фотосессиях, за которые получила три миллиона евро.

Лагерфельд не раз говорил, что именно питомец — "центр его мира". Еще в 2015 году он заявил: "У Шупетт есть свое состояние, она наследница. Если со мной что-то случится, человек, взявший на себя заботу о ней, не будет ни в чем нуждаться".

Как отмечает издание Point, кутюрье также просил, чтобы после смерти его кремировали, а прах развеяли вместе с прахом его мамы и кошки, если вдруг животное умрет раньше него.

Как отмечает газета Figaro, во Франции запрещено оставлять наследство животным. Это могло бы получиться в Германии, гражданином которой являлся модельер, но по закону в случае споров о наследстве учитывается страна проживания усопшего, которой была Франция.

Сообщается, что существуют альтернативные решения: например, фонд, который бы позаботился о дальнейшей жизни кошки, или физическое лицо, которого бы Лагерфельд указал в завещании.

Знаменитый кутюрье скончался во вторник в возрасте 85 лет. Журнал Public сообщил, что причиной смерти стал рак поджелудочной железы. Карл Лагерфельд родился в Гамбурге в зажиточной семье банковского служащего. В 1952 году переехал в Париж, а в 1974-м основал собственную линию — Karl Lagerfeld Impression. В 1983 году он стал художественным директором дома Chanel.

Источник: РИА Новости