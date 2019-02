﻿ Samsung представила новые модели смартфона Galaxy, Mixnews.lv

В мире |

Компания Samsung представила новую флагманскую модель бренда Samsung Galaxy S10+.

Дисплей смартфона покрывает лицевую поверхность телефона полностью. Камеры смартфона встроены прямо в дисплей с помощью бесшовных технологий. Экран получит самое высокое качество цветопередачи среди всех смартфонов до этого благодаря технологии Dynamic Amoled.

