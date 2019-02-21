﻿ Панамские ученые случайно нашли останки морской коровы, которым 20 млн лет, Mixnews.lv

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В Панаме ученые случайно обнаружили окаменелые останки морской коровы, сообщает Independent.

Останки самого крупного морского млекопитающего Центральной Америки могут иметь возраст 20 млн лет. Исследователь Стивен Манчестер наткнулся на окаменелость животного во время раскопок. Ученый искал ископаемые растения.

"Сначала я увидел два или три позвонка. Мы предположили, что остальной скелет находится под камнем", — сказал Манчестер.

Ученые провели экстренные раскопки, в ходе которых оказалось, что исследователи имеют дело с остатками морской коровы. Они находились рядом с Панамским каналом.

Источник: Газета.ru

Фото: pixabay.com